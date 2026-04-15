L’Appennino si aiuta anche con le DeCo

L’Appennino reggiano presenta un patrimonio di paesaggi naturali ancora incontaminati, prodotti agricoli di alta qualità e tradizioni culinarie che si tramandano nel tempo. Le feste popolari del territorio rappresentano momenti di grande partecipazione locale e conservano pratiche culturali autentiche. Recentemente, si è iniziato a valorizzare questo patrimonio attraverso le De.Co, un sistema che riconosce ufficialmente prodotti e tradizioni tipiche del luogo.

L’ Appennino reggiano ha un potenziale non ancora completamente espresso, un patrimonio che molti territori italiani invidiano: paesaggi intatti, prodotti agricoli di pregio, ricette tramandate da generazioni, feste popolari che sono veri e propri scrigni di cultura. Quando si parla di valorizzazione e marketing territoriale, secondo l’imprenditore agricolo carpinetano Mirco Pizzino, non si accenna a tutto questo, ma si va direttamente all’unica eccelenza del Parmigiano Reggiano, gigante mondiale che non può essere l’unico ambasciatore della montagna reggiana. Entrano in gioco le Denominazioni Comunali (De.Co.), strumento capace di dare identità, voce e futuro ai prodotti e alle tradizioni locali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’Appennino si aiuta anche con le De.Co" Addio al “dito zombie”, arriva lo smalto che aiuta a usare il touchscreen anche con le unghie lunghissime: ecco come funzionaChi ama sfoggiare una manicure importante conosce perfettamente la frustrazione della scena: sei lì, smartphone in mano, e invece di digitare... Putin aiuta Teheran sui droni che ci colpiscono, Kyiv aiuta l’occidente e il Golfo con l’AIL’aiuto della Russia all’Iran si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli – dettagli che l’America di Donald Trump si ostina a sottovalutare.