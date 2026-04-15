L’appello del questore Zupo | Chiamate sempre il 112 anche quando avete solamente paura

Il questore di Trento ha invitato i cittadini a chiamare sempre il 112, anche in presenza di semplici timori, sottolineando l'importanza di segnalare ogni situazione sospetta. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno aumentato il numero di agenti e avviato nuove operazioni sul territorio per migliorare la sicurezza degli abitanti della città. Queste misure sono state annunciate in un momento di attenzione crescente sulla criminalità locale.

“Abbiamo potenziato l’organico delle forze dell’ordine e programmato una serie di attività per incrementare la sicurezza degli abitanti di Trento. È però necessario che siano gli stessi cittadini i primi a chiamare il 112 (il numero unico di emergenza, ndr) in situazioni di pericolo. Nessuno.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Prosegue la raccolta: "Chiamate il 112" Emergenze, Nue: "Fino a 3.500 chiamate al giorno alla rete 112-118"Il direttore Antonio Pastori illustra il funzionamento della centrale unica regionale: "Risposta in sei secondi, localizzazione immediata e riduzione...