Emergenze Nue | Fino a 3.500 chiamate al giorno alla rete 112-118
La rete di emergenza 112-118 dell’Emilia-Romagna riceve ogni giorno fino a 3.500 chiamate, a causa dell’aumento dei bisogni di soccorso nel territorio. La maggior parte delle telefonate riguarda richieste di intervento per incidenti stradali e malori improvvisi, che sovraccaricano le centrali operative. In media, vengono gestite circa 6.000 chiamate giornaliere in tutta la regione.
Il direttore Antonio Pastori illustra il funzionamento della centrale unica regionale: "Risposta in sei secondi, localizzazione immediata e riduzione dei tempi di intervento" Ogni giorno la rete 112-118 dell’Emilia-Romagna riceve tra le 3.000 e le 3.500 chiamate, con un flusso complessivo regionale che raggiunge le 6.000-8.000 chiamate giornaliere. A fare il punto sul funzionamento della rete è Antonio Pastori, direttore regionale della rete 112-118, che spiega: “Le chiamate vengono inoltrate a questa struttura attraverso una piattaforma telefonica che consente a chiunque componga uno dei quattro numeri di emergenza di confluire in un unico sistema.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Soccorsi ed emergenze: in Piemonte nel 2025 quasi 3 milioni di chiamate al 112
In Piemonte, nel 2025, sono state quasi 3 milioni le chiamate fatte al 112.
Oltre 2,5 milioni di telefonate al NUE, cosa succede quando si chiama il 112
Oggi in Emilia-Romagna il Numero Unico Europeo, il 112, funziona senza problemi.
Come effettuare una chiamata al 1-1-2
Argomenti discussi: Emergenze, NUE 112, domani la Giornata europea; Emergenze, Nue: Fino a 3.500 chiamate al giorno alla rete 112-118; Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza Europeo - 112; Giornata UE del Numero Unico Europeo per le Emergenze.
Emergenze, Nue: Fino a 3.500 chiamate al giorno alla rete 112-118Il direttore Antonio Pastori illustra il funzionamento della centrale unica regionale: Risposta in sei secondi, localizzazione immediata e riduzione dei tempi di intervento ... parmatoday.it
Toscana. A Prato prende il via il Nue, il Numero unico europeo per le emergenzeE' il primo distretto telefonico della regione in cui si è realizzata l'implementazione tecnologica e operativa, presupposto alla realizzazione del Numero Unico Europeo per le Emergenze. Le Centrali ... quotidianosanita.it
La Protezione Civile è stata impegnata fino al tardi pomeriggio per far fronte ad alcune emergenze riguardante alcuni alberi caduti, sono stati effettuati degli interventi per liberare alcune strade, un albero ha interessato il cortile della scuola primaria dove fortu facebook
Buona serata! Ti ricordiamo che in caso di emergenze fino a domani mattina alle 8:00 puoi contattare il numero verde 800 841 148 #5febbraio #Anas x.com