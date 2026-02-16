Emergenze Nue | Fino a 3.500 chiamate al giorno alla rete 112-118

Da parmatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete di emergenza 112-118 dell’Emilia-Romagna riceve ogni giorno fino a 3.500 chiamate, a causa dell’aumento dei bisogni di soccorso nel territorio. La maggior parte delle telefonate riguarda richieste di intervento per incidenti stradali e malori improvvisi, che sovraccaricano le centrali operative. In media, vengono gestite circa 6.000 chiamate giornaliere in tutta la regione.

Il direttore Antonio Pastori illustra il funzionamento della centrale unica regionale: "Risposta in sei secondi, localizzazione immediata e riduzione dei tempi di intervento" Ogni giorno la rete 112-118 dell’Emilia-Romagna riceve tra le 3.000 e le 3.500 chiamate, con un flusso complessivo regionale che raggiunge le 6.000-8.000 chiamate giornaliere. A fare il punto sul funzionamento della rete è Antonio Pastori, direttore regionale della rete 112-118, che spiega: “Le chiamate vengono inoltrate a questa struttura attraverso una piattaforma telefonica che consente a chiunque componga uno dei quattro numeri di emergenza di confluire in un unico sistema.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Soccorsi ed emergenze: in Piemonte nel 2025 quasi 3 milioni di chiamate al 112

In Piemonte, nel 2025, sono state quasi 3 milioni le chiamate fatte al 112.

Oltre 2,5 milioni di telefonate al NUE, cosa succede quando si chiama il 112

Oggi in Emilia-Romagna il Numero Unico Europeo, il 112, funziona senza problemi.

Come effettuare una chiamata al 1-1-2

Video Come effettuare una chiamata al 1-1-2
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Emergenze, NUE 112, domani la Giornata europea; Emergenze, Nue: Fino a 3.500 chiamate al giorno alla rete 112-118; Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza Europeo - 112; Giornata UE del Numero Unico Europeo per le Emergenze.

Emergenze, Nue: Fino a 3.500 chiamate al giorno alla rete 112-118Il direttore Antonio Pastori illustra il funzionamento della centrale unica regionale: Risposta in sei secondi, localizzazione immediata e riduzione dei tempi di intervento ... parmatoday.it

Toscana. A Prato prende il via il Nue, il Numero unico europeo per le emergenzeE' il primo distretto telefonico della regione in cui si è realizzata l'implementazione tecnologica e operativa, presupposto alla realizzazione del Numero Unico Europeo per le Emergenze. Le Centrali ... quotidianosanita.it