Emergenze Nue | Fino a 3.500 chiamate al giorno alla rete 112-118

La rete di emergenza 112-118 dell’Emilia-Romagna riceve ogni giorno fino a 3.500 chiamate, a causa dell’aumento dei bisogni di soccorso nel territorio. La maggior parte delle telefonate riguarda richieste di intervento per incidenti stradali e malori improvvisi, che sovraccaricano le centrali operative. In media, vengono gestite circa 6.000 chiamate giornaliere in tutta la regione.

Ogni giorno la rete 112-118 dell'Emilia-Romagna riceve tra le 3.000 e le 3.500 chiamate, con un flusso complessivo regionale che raggiunge le 6.000-8.000 chiamate giornaliere. A fare il punto sul funzionamento della rete è Antonio Pastori, direttore regionale della rete 112-118, che spiega: "Le chiamate vengono inoltrate a questa struttura attraverso una piattaforma telefonica che consente a chiunque componga uno dei quattro numeri di emergenza di confluire in un unico sistema.

In Piemonte, nel 2025, sono state quasi 3 milioni le chiamate fatte al 112.

Oggi in Emilia-Romagna il Numero Unico Europeo, il 112, funziona senza problemi.

Come effettuare una chiamata al 1-1-2

