Il micio trovato a Cascina con zampe e orecchie tagliate sta meglio. È stato raccolto, curato e sottoposto a un intervento chirurgico dalle volontarie di

Sta meglio il micio trovato a Cascina con zampe e orecchie tagliate. È stato raccolto, curato e fatto operare dalle volontarie di " Aiutaunrandagio ". Per lui, come per altri gatti di strada, il consigliere comunale di Pisa Luigi Sofia ha chiesto di fare una donazione alle volontarie perché possano occuparsene. E la raccolta prosegue. Ma Sofia fa anche un appello perché siano subito allertate le forze dell’ordine in casi come questi. "Di fronte a situazioni di maltrattamento, violenza o emergenza la cosa più utile da fare è chiamare il 112. È il modo più rapido per attivare le forze dell’ordine e permettere interventi immediati". Aveva orecchie e zampe mutilate: quando e come sia accaduto non si sa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prosegue la raccolta: "Chiamate il 112"

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