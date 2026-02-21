Nordio sfida Anm e pasdaran del no al confronto | Quando volete ma si parla di contenuti Basta polemiche e toni alti

Il ministro Nordio critica l’Associazione Nazionale Magistrati e i loro sostenitori, accusandoli di usare insulti e accuse infondate. La sua presenza pubblica punta a spostare il discorso sui contenuti, chiedendo di abbandonare polemiche e toni accesi. Nordio sottolinea che le accuse infondate, come quella di essere collegati a organizzazioni criminali, derivano dalla mancanza di argomentazioni solide contro la riforma. La discussione rimane aperta sui punti chiave del progetto.

“Credo che questa serie di contumelie e banalità che ci sono state rivolte, a cominciare dal fatto che saremmo piduisti che vogliono realizzare il progetto di Gelli o addirittura amici dei camorristi, dipendano dal fatto che l’opposizione non ha argomentazioni razionali da opporre alla riforma”. Il ministro Carlo Nordio intervistato nell’ambito dell’evento “Non c’è Sìcurezza senza giustizia” promosso a Bologna dai gruppi parlamentari di FdI alla Camera e al Senato torna a denunciare la strumentalizzazione del fronte del no dell’appuntamento referendario. E l’assenza di argomentazioni di merito da parte dei pasdaran anti-riforma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Nordio non teme il ricorso sul referendum e sfida l’Anm al confronto in tvIl ministro Nordio afferma di non temere eventuali ricorsi sul referendum e si prepara a confrontarsi con l’ANM in un dibattito televisivo.

Referendum, Nordio: “La separazione delle carriere è nel solco di Vassalli, l’Anm ha paura del confronto con me”Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha sottolineato, durante il convegno a Montecitorio, l'importanza di una riforma strutturale del sistema giudiziario italiano.

