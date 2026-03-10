Referendum | Anm ignora gli attacchi alla magistratura

Mentre si avvicina il referendum, l’Associazione Nazionale Magistrati ha criticato i toni usati nella campagna elettorale, definendoli inaccettabili. La tensione tra le forze politiche e il sistema giudiziario si intensifica, senza che l’associazione abbia risposto agli attacchi rivolti alla magistratura. La situazione si fa sempre più complessa, con le parti coinvolte che continuano a scambiarsi accuse pubbliche.

La tensione politica italiana ha raggiunto livelli critici mentre si avvicina la data del referendum, con l'Associazione Nazionale Magistrati che denuncia toni inaccettabili nella campagna elettorale. Nonostante gli attacchi diretti contro i giudici da parte di esponenti politici di alto profilo, l'Anm ha scelto una strategia di silenzio attivo per rispettare l'appello del Quirinale all'abbassamento dei toni. Il clima è incandescente dopo le recenti dichiarazioni choc della capa di gabinetto di via Arenula, indagata nel caso Almasri, che ha descritto la magistratura come un ostacolo da rimuovere votando sì. Il 10 marzo 2026 segna un punto di non ritorno nel dibattito pubblico, dove le accuse reciproche minacciano di trasformare il voto in uno scontro tra istituzioni e cittadini.