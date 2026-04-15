Un uomo di 61 anni ha lanciato dalla finestra la moglie di 54 anni e si è poi gettato anche lui, cadendo da un’altezza di circa tre metri. Entrambi sono deceduti sul colpo. L’incidente è avvenuto in un’abitazione privata, senza altri coinvolgimenti o testimoni presenti al momento. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per i rilievi e i rilievi del caso.

Un uomo di 61 anni, Luigi Gentile, avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni, Patrizia Lamanuzzi, e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto da un’altezza di tre metri. I corpi senza vita sono l’uno accanto all’altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l’altro a Trani.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, morti tutti e due

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