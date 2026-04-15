A Bisceglie, in provincia di Bari, si sono verificati due decessi dopo un episodio avvenuto in un appartamento. Un uomo di 61 anni avrebbe spinto la moglie di 54 anni dal balcone e, successivamente, si sarebbe gettato nel vuoto. La coppia si stava separando e i corpi sono stati trovati senza vita. La polizia sta indagando sulle cause e sui dettagli dell’accaduto.

BARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. La separazione Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate da un'altezza di tre metri, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto, a Bisceglie.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: morti entrambi a Bisceglie. La coppia si stava separando

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: dramma a Bisceglie. La coppia si stava separandoBARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta...

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: dramma a Bari. La coppia si stava separandoBARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta...

Temi più discussi: Cédric Sapin-Defour: Mia moglie Mathilde in parapendio, l'ultimo sguardo, poi lo schianto e il coma. Ha dovuto reimparare tutto. E siamo rinati, insieme; Tyson Fury è tornato. Domina Makhmudov e urla contro Joshua: Ora voglio te; All’Isola d’Elba arriva Terry, lo zainetto per aiutare le donne a ripartire dopo la violenza; SI ACCOLTELLA E POI SI LANCIA DAL PONTE DELL’A14, MUORE GIOVANE PADRE.

Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, muoiono entrambiUna vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizz ... rainews.it

Lancia la moglie dal balcone e poi si butta anche lui: morti sul colpo. Una vicina: L’ho sentita urlare, poi l’ho vista cadereIl femminicidio è accaduto a Bisceglie, a nord di Bari. Il marito aveva 61 anni e la donna 54. I corpi trovati sulla discesa del garage condominiale. La coppia si stava separando ... quotidiano.net

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: si stavano separando - facebook.com facebook

L’Fmi lancia l’allarme: con l’escalation nel Golfo sarà recessione globale x.com