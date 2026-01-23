Uccide la moglie con la pistola e poi si suicida nel Vibonese | la coppia si stava separando

Nel pomeriggio del 23 gennaio, a Mileto, nel Vibonese, si è verificato un tragico episodio che ha coinvolto una coppia in fase di separazione. Un uomo ha ucciso la moglie con una pistola prima di togliersi la vita, in un contesto segnato da tensioni e difficoltà relazionali. La vicenda ha suscitato grande shock nella comunità locale e nell’intera provincia di Vibo Valentia.

È una storia segnata da una separazione difficile, conclusa nel modo più tragico, quella che nel pomeriggio di oggi, 23 gennaio, ha scosso profondamente la comunità di Mileto e dell’intera provincia di Vibo Valentia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccide la moglie e poi si suicida: Assunta Currà aveva 55 anni. I due si stavano separando, la donna era tornata per riprendere le sue coseA Mileto, in provincia di Vibo Valentia, si è verificata una tragica scena: una donna di 55 anni, Assunta Currà, è stata uccisa dal marito durante un tentativo di recuperare le sue proprietà in vista della separazione.

Leggi anche: Cacciatore uccide a colpi di pistola la moglie, i due figli e la sorella, poi si suicida: la strage familiare in Germania

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Uccide l’anziana moglie con un’accetta e poi si toglie la vita con un coltello a Latisana (Udine); Udine, colpisce la moglie alla testa con un’accetta e poi si suicida; Ottantenne uccide la moglie con l'accetta e si suicida; Udine, omicidio suicidio a Latisana: uccide la moglie con un'accetta e si toglie la vita.

Commercialista uccide la moglie e si suicida in Calabria, la coppia era in fase di separazione da circa un annoUn commercialista di 63 anni, Pasquale Calzone, ha ucciso la moglie, Assunta Currà, di 55, con alcuni colpi di pistola e si è poi tolto ... msn.com

Luigi Coditti uccide la moglie colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vita. La coppia aveva tre figliLATISANA (Udine) - Una tragedia familiare si è consumata nelle scorse ore a Latisana, dove un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie 78enne per poi togliersi la vita. Un dramma che ... ilmattino.it

Luigi Coditti uccide la moglie colpendola in testa con un'accetta, poi prende un coltello e si toglie la vita. La coppia aveva tre figli - facebook.com facebook

Orrore a Udine, uccide la moglie con un’accetta e poi si suicida: a scoprire i corpi una conoscente della coppia x.com