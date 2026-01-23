A Mileto, in provincia di Vibo Valentia, si è verificato un tragico episodio: un uomo, un commercialista, ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con la stessa arma. La coppia si stava separando. L’episodio ha suscitato grande shock nella comunità locale, evidenziando le conseguenze drammatiche di conflitti familiari e separazioni difficili.

Un’altra donna uccisa perché aveva scelto di separarsi. È accaduto a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove Assunta Currà, 55 anni, è stata uccisa a colpi di pistola dal marito Pasquale Calzone, 63 anni. Subito dopo l’uomo si è tolto la vita con la stessa arma. La coppia era in fase di separazione da circa un anno. La vittima aveva lasciato la casa coniugale e stava cercando di chiudere definitivamente quel capitolo della sua vita. Nei mesi scorsi si era trasferita per un periodo in Toscana, dalla sorella, poi era rientrata in Calabria per completare il trasloco in un’altra abitazione. Currà, commercialista che era un appassionato di armi, ha ucciso la moglie con la pistola che deteneva legalmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Commercialista uccide la moglie e poi si toglie la vita con la stessa pistola. La coppia si stava separando

Uccide la moglie con la pistola e poi si suicida nel Vibonese: la coppia si stava separandoNel pomeriggio del 23 gennaio, a Mileto, nel Vibonese, si è verificato un tragico episodio che ha coinvolto una coppia in fase di separazione.

Ultraottantenne uccide con un colpo di pistola la moglie malata e poi si toglie la vitaUn uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 83 anni, affetta da una lunga malattia, con un colpo di pistola, e successivamente si è suicidato.

