Lancia la cocaina sotto un’auto mentre pedala | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Firenze dopo aver tentato di disfarsi di droga lanciandola sotto un’auto parcheggiata mentre pedalava in strada. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri e ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato l’uomo, recuperando la sostanza nascosta sotto il veicolo. L’arrestato è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso.

Firenze, 15 aprile 2026 - Ha cercato di disfarsi della droga lanciandola sotto un’auto in sosta mentre era ancora in sella alla bicicletta, ma il gesto non è sfuggito agli agenti: un cittadino tunisino di 34 anni è stato arrestato dalla polizia di stato di Firenze per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì in via Borgo Pinti, durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Gli agenti del reparto prevenzione crimine Toscana hanno fermato l’uomo mentre transitava in bicicletta, notando un movimento sospetto poco prima dello stop. Il 34enne, infatti, ha estratto dalla tasca del giubbotto quattro involucri in cellophane e li ha gettati sotto un’autovettura parcheggiata, nel tentativo di liberarsene.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lancia la cocaina sotto un’auto mentre pedala: arrestato Notizie correlate Leggi anche: Fugge all'alt e lancia la cocaina dall'auto ma viene bloccato e arrestato Spaccia con la figlia di 4 anni. Arrestato in via Fiorentina mentre vende cocaina in autoSpaccio di droga in pieno giorno lungo via Fiorentina, con una bambina di quattro anni presente in auto durante la cessione dello stupefacente. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tenta la fuga e lancia la droga dall’auto, ma sbatte contro un albero; Lancia i panetti di fumo dalla finestra durante la perquisizione: 22enne recidivo arrestato; Pusher scoperto si lancia dalle mura: nei guai; Spaccio a Palagonia, arrestato 26enne: nella cassaforte cocaina e crack. In occasione dell'81° Anniversario della Liberazione, Roma Capitale lancia un’importante campagna di comunicazione per rendere omaggio a cinque tra le 21 Madri Costituenti, protagoniste della Resistenza e della nascita della Repubblica: Lina Merlin, Ma - facebook.com facebook Femminicidio-suicidio a Bisceglie: uomo lancia la moglie dal balcone e poi si lancia nel vuoto x.com