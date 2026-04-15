Lancia la cocaina sotto un’auto mentre pedala | arrestato

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Firenze dopo aver tentato di disfarsi di droga lanciandola sotto un’auto parcheggiata mentre pedalava in strada. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri e ha attirato l’attenzione di alcuni testimoni. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato l’uomo, recuperando la sostanza nascosta sotto il veicolo. L’arrestato è stato accompagnato in questura per gli accertamenti del caso.

Firenze, 15 aprile 2026 - Ha cercato di disfarsi della droga lanciandola sotto un’auto in sosta mentre era ancora in sella alla bicicletta, ma il gesto non è sfuggito agli agenti: un cittadino tunisino di 34 anni è stato arrestato dalla polizia di stato di Firenze per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì  in via Borgo Pinti, durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Gli agenti del reparto prevenzione crimine Toscana hanno fermato l’uomo mentre transitava in bicicletta, notando un movimento sospetto poco prima dello stop. Il 34enne, infatti, ha estratto dalla tasca del giubbotto quattro involucri in cellophane e li ha gettati sotto un’autovettura parcheggiata, nel tentativo di liberarsene.🔗 Leggi su Lanazione.it

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