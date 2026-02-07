Spaccia con la figlia di 4 anni Arrestato in via Fiorentina mentre vende cocaina in auto

La polizia ha arrestato un uomo che vendeva droga in pieno giorno lungo via Fiorentina. L’uomo stava cedendo cocaina da un’auto, con la figlia di 4 anni accanto a lui. Gli agenti sono intervenuti mentre lo vedevano consegnare lo stupefacente e hanno fermato il veicolo. La bambina è stata affidata ai servizi sociali.

Spaccio di droga in pieno giorno lungo via Fiorentina, con una bambina di quattro anni presente in auto durante la cessione dello stupefacente. È questo uno degli elementi più inquietanti dell'operazione condotta dai carabinieri del reparto operativo di Arezzo, che nel pomeriggio di giovedì hanno arrestato un 40enne di origini albanesi, residente nel capoluogo aretino, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L'attività dei militari dell'Arma si è sviluppata nell'ambito di un servizio di osservazione mirato. I carabinieri hanno notato l'uomo, a bordo della propria auto, fermarsi per incontrare un 50enne, al quale ha ceduto tre bustine di cocaina in cambio di denaro.

