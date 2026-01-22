Fugge all' alt e lancia la cocaina dall' auto ma viene bloccato e arrestato

Un 28enne di Boscoreale è stato arrestato a Trentola Ducenta dopo un inseguimento dei carabinieri. Durante il tentativo di fermarlo, l’uomo è fuggito all'alt e ha lanciato della cocaina dall’auto, ma è stato comunque bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati. L’intervento si è concluso con l’arresto del soggetto e il sequestro della droga.

Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri al termine di un inseguimento. Nel tardo pomeriggio di ieri, 21 gennaio, a Trentola Ducenta, i militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne di Boscoreale, in provincia di Napoli, per resistenza a pubblico ufficiale e.

