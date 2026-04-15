L'Associazione nazionale dei comuni italiani ha espresso preoccupazione riguardo ai costi dell'energia, sottolineando come le amministrazioni locali siano tra le prime a percepire le difficoltà di famiglie e imprese. I rappresentanti dei comuni evidenziano che le sfide legate ai rincari energetici si riflettono immediatamente sul territorio, influenzando la vita quotidiana e le attività economiche. La questione viene considerata prioritaria per le amministrazioni pubbliche a livello nazionale.

I Comuni sono il termometro dei territori, vedono prima di altri le difficoltà delle famiglie, delle comunità e del tessuto sociale ed economico locale. C'è una preoccupazione forte non solo per il caro energie, ma per le ricadute sociali che questa congiuntura sta già producendo e che rischiano di aggravarsi nei prossimi mesi. Per questo chiediamo che, accanto alla gestione dell'emergenza, si lavori subito a misure strutturali capaci di dare risposte stabili e di medio periodo". Così Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto e Tommaso Ferrari, assessore del Comune di Verona e componente del Consiglio nazionale...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Anci a Pichetto 'forte preoccupazione per i costi dell'energia'

Notizie correlate

Dl bollette, Pichetto Fratin: L’obiettivo è ridurre il prezzo dell’energia per famiglie e impreseIl ministro spiega in una intervista a Milano Finanza la manovra da 5 miliardi tra risparmi e benefici: bonus per 2,7 milioni di famiglie, taglio dei...

Leggi anche: Caro energia, il ministro dell’Ambiente Pichetto: “Pronti a usare le centrali a carbone”

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Anci Veneto a Ministro Pichetto Fratin: Forte preoccupazione per costi energia; Cambiamento climatico, Canducci: Comuni ben disposti a collaborare per attuare la Strategia regionale; Crisi in Medioriente, Zaia: Container bloccati a Hormuz con merci venete. Il sistema è a rischio.

L'Anci a Pichetto 'forte preoccupazione per i costi dell'energia'I Comuni sono il termometro dei territori, vedono prima di altri le difficoltà delle famiglie, delle comunità e del tessuto sociale ed economico locale. (ANSA) ... ansa.it

L'Anci a Pichetto: Forte preoccupazione per costi energia'I Comuni sono il termometro dei territori, vedono prima di altri le difficoltà delle famiglie, delle comunità e del tessuto sociale ed economico locale. C'è una preoccupazione forte non solo per il c ... lospiffero.com

COMMISSIONE D'ACCESSO E ANCI | La sindaca difende l’operato dell’amministrazione e dell’Anci Calabria. In corso verifiche su procedure interne e opere pubbliche - facebook.com facebook

Online il Vademecum Anci per le amministrative 2026 Uno strumento operativo per i Comuni coinvolti nella tornata elettorale di maggio 2026. Elezioni: 24-25 maggio 2026 Eventuale ballottaggio: 7-8 giugno 2026 SCARICALO QUI: anci.it/amministrati x.com