Dl bollette Pichetto Fratin | L’obiettivo è ridurre il prezzo dell’energia per famiglie e imprese

Il ministro Pichetto Fratin afferma che le variazioni nei titoli energetici sono normali e rispondono a fluttuazioni di mercato. La causa principale risiede nelle tensioni internazionali e nelle speculazioni che influenzano i prezzi dell’energia. Per contenere i costi, il governo ha varato un decreto per abbassare le bollette di famiglie e aziende. La misura mira a offrire sollievo concreto a chi affronta aumenti considerevoli. Il decreto sarà approvato nei prossimi giorni.

"Quello che sta avendo in borsa con i titoli del comparto energetico sono oscillazioni del tutto naturali". Nell'intervista a Milano Finanza, Gilberto Pichetto Fratin affronta subito la reazione dei mercati al decreto legge sulle bollette approvato dal Consiglio dei ministri, una manovra da 5 miliardi tra risparmi e benefici destinati a famiglie e imprese. Le misure per famiglie e imprese. Il decreto interviene su più piani. " Ci saranno novità regolatorie che riguarderanno sia il sistema gas sia il sistema elettrico", spiega Pichetto Fratin, indicando tra le priorità l'accelerazione delle connessioni alla rete, il sostegno allo sviluppo delle rinnovabili e l a semplificazione delle procedure per la realizzazione dei data center.