L’ambasciatore ha dichiarato che le relazioni tra Stati Uniti e Italia non sono state danneggiate dalle recenti tensioni. Ha sottolineato che, in un quadro internazionale complesso, l’Italia e l’Unione Europea devono adottare un approccio diverso, ma ha ribadito che il legame con gli Stati Uniti rimane saldo. Le dichiarazioni sono state rese durante una conferenza a Roma, senza menzionare eventi specifici o dettagli sulle tensioni.

Roma, 15 aprile 2026 – In un “mondo smontato” l’Italia e l’Ue devono “ragionare in modo diverso”, ma nemmeno le ultime tensioni metteranno a rischio il rapporto con gli Stati Uniti. Parla l’ambasciatore Riccardo Sessa, presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale. I rapporti tra l’Italia e gli Usa, dopo le accuse di Trump alla premier Meloni, sono in crisi? “No, non credo. Questi rapporti sono talmente incardinati nella storia dei due Paesi che prescindono dalle governance pro tempore dei rispettivi Paesi e ciò consente di superare questo e altri episodi. I rapporti storicamente consolidati tra il popolo americano e il popolo italiano non possono e non devono essere considerati a rischio”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciatore Sessa: “La relazione Usa-Italia? Non si è affatto incrinata”

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