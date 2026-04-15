Il ministro dell’Economia italiano si trova a Washington per incontri ufficiali, segnando un momento di attenzione sulle relazioni tra Italia e Stati Uniti. La visita mette in luce un legame stabile e consolidato, che si sviluppa attraverso scambi economici e industriali. Le discussioni si concentrano su aspetti pratici e commerciali, con l’obiettivo di definire nuovi ambiti di collaborazione tra i due Paesi.

La visita del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella capitale americana offre una fotografia nitida dello stato della relazione tra Italia e Stati Uniti: solida, profondamente integrata, ma sempre più in via di nuove forme di definizione, guidate da fattori economici e industriali. È in questo contesto che si inserisce l’evento organizzato da Decode39 e ospitato al Wilson Center per celebrare i 165 anni di relazioni diplomatiche tra Roma e Washington – anniversario che coincide con il Semiquincentennial, il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti d’America. A pochi passi dalla Casa Bianca, policymaker, imprese e rappresentanti istituzionali si sono ritrovati per discutere il futuro del legame transatlantico.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Giorgetti a Washington. Ecco come si ricalibra la relazione Italia-Usa

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