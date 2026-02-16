L’ambasciatore Sessa afferma che l’Europa deve assumersi più responsabilità, perché il momento richiede decisioni forti. La premier Meloni si trova di fronte a scelte importanti, mentre sul fronte del Board of Peace si consiglia di agire con cautela. In questo scenario, l’Italia e l’Europa devono affrontare sfide concrete, come il rafforzamento delle alleanze e la gestione delle tensioni internazionali.

Roma, 16 febbraio 2026 – Una stagione «nuova» nella relazioni internazionali e nel rapporto con gli Usa nella quale all’Europa e all’Italia serve «coraggio». Quanto, invece, all’ingresso dell’Italia, come Paese osservatore, nel Board of Peace per Gaza meglio usare «prudenza». Parla Riccardo Sessa, presidente della Sioi (Società italiana per l’organizzazione internazionale), già ambasciatore a Belgrado, Teheran, Pechino e alla Nato a Bruxelles. RICCARDO SESSA PRESIDENTE SOCIETA' ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE L’asse tra Italia e Germania si è già incrinato? «La storia ci suggerisce di evitare di chiamare quel rapporto con Berlino asse Italia-Germania, l’asse appartiene alla storia ed è meglio che non la rievochiamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciatore Sessa: “L’’Europa abbia più coraggio. Meloni? È l’ora delle scelte. Sul Board of Peace occorre prudenza”

Nel suo ultimo aggiornamento, Giorgia Meloni ha scelto di non partecipare temporaneamente al Board of Peace.

L’Italia mantiene una posizione di apertura nei confronti del Board of Peace proposto da Donald Trump, ma deve affrontare un ostacolo costituzionale che impedisce la firma immediata.

