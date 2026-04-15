L' algoritmo della frode | così Michael Smith ha hackerato il mercato musicale rubando 10 milioni di dollari in royalty

Un nuovo caso di frode nell'industria musicale ha portato all’arresto di un individuo accusato di aver utilizzato un algoritmo per hackerare il mercato delle royalty. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe sottratto circa 10 milioni di dollari, manipolando sistemi digitali e creando un meccanismo di frode che ha colpito numerosi artisti e società di distribuzione. La scoperta ha rivelato vulnerabilità precise all’interno del sistema di gestione delle royalty.

Roma, 15 aprile 2026 – L'industria musicale globale si trova oggi a fare i conti con una vulnerabilità strutturale che molti sospettavano, ma che nessuno aveva mai sfruttato con la metodica precisione di Michael Smith. Il cinquantaduenne del North Carolina non ha semplicemente “truccato” qualche ascolto; ha edificato un’infrastruttura di simulazione digitale capace di generare miliardi di stream fraudolenti, drenando circa 10 milioni di dollari in royalty destinate ad artisti legittimi. Il caso, sollevato dalla Procura del Distretto Sud di New York, rappresenta il primo grande precedente penale che unisce l'uso di botnet su larga scala alla generazione di contenuti tramite intelligenza artificiale (AI).🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'algoritmo della frode: così Michael Smith ha hackerato il mercato musicale rubando 10 milioni di dollari in royalty Notizie correlate Leggi anche: Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale: “Ha ricevuto 200 milioni di dollari” Britney Spears ha firmato un contratto da 200 milioni di dollari per cedere i diritti del suo catalogo musicale alla casa editrice Primary WaveColpo di scena per Britney Spears che ha firmato un contratto milionario cedendo i diritti del suo catalogo musicale alla casa editrice Primary Wave. Una raccolta di contenuti L'algoritmo della frode: così Michael Smith ha hackerato il mercato musicale rubando 10 milioni di dollari in royaltyLa più grande rapina digitale nell'era dello streaming tra botnet e AI. Il 52enne del North Carolina ha creato un’infrastruttura di simulazione capace di eludere i sistemi di rilevamento di Spotify, A ... msn.com Musica creata l'AI: fino a 5 anni di carcere per frodeUn musicista della Carolina del Nord (Michael Smith) è stato dichiarato colpevole di frode nei confronti delle piattaforme di streaming. Ha guadagnato illecitamente oltre 10 milioni di dollari con ... msn.com