Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale | Ha ricevuto 200 milioni di dollari

Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale alla società Primary Wave. La popstar ha incassato circa 200 milioni di dollari. La notizia è arrivata senza molte spiegazioni ufficiali, ma sembra che Spears abbia deciso di mettere in vendita il suo archivio musicale, ottenendo una cifra importante.

Britney Spears ha ceduto i diritti del suo catalogo musicale alla Primary Wave. La popstar avrebbe guadagnato circa 200 milioni di dollari.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Britney Spears Britney Spears: 200 milioni di dollari per cedere i diritti del suo intero catalogo musicale. Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale alla società Primary Wave. Taylor Swift regala quasi 200 milioni di dollari al suo team: la generosità della popstar non ha limiti Taylor Swift dimostra ancora una volta la sua generosità, regalando quasi 200 milioni di dollari al suo team. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Britney Spears Argomenti discussi: Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale: Ha ricevuto 200 milioni di dollari; Britney Spears vende il suo catalogo musicale; Britney Spears vende i diritti sul suo catalogo musicale; Britney Spears vende il suo catalogo musicale. Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale: Ha ricevuto 200 milioni di dollariStando a quanto riportano i media americani, Britney Spears ha venduto i diritti del suo catalogo musicale, a Primary Wave, ovvero una società che si occupa di editoria e amministrazione del settore ... fanpage.it Britney Spears ha venduto il suo catalogo musicaleLa cantante americana Britney Spears ha venduto i diritti del suo vasto catalogo a Primary Wave, una casa editrice musicale. Secondo quanto riportato da TMZ e Variety, che citano documenti legali e ... gds.it Britney Spears ha venduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale, che include brani iconico come '...Baby One More Time' e 'Oops!...I Did It Again'. Lo riportano Tmz e altri media americani. #ANSA - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.