Britney Spears ha firmato un contratto da 200 milioni di dollari con la casa editrice Primary Wave. La cantante cede i diritti del suo catalogo musicale, un’operazione che cambia il suo rapporto con la musica e le permette di ottenere una cifra record. La notizia ha fatto parlare subito, anche perché si tratta di uno dei contratti più importanti degli ultimi tempi nel settore musicale.

Colpo di scena per Britney Spears che ha firmato un contratto milionario cedendo i diritti del suo catalogo musicale alla casa editrice Primary Wave. Lo riporta TMZ. I documenti legali ottenuti dal sito non rivelano l’ammontare esatto della transazione, ma fonti vicine all’accordo hanno definito l’intesa “storica”. L’operazione, siglata lo scorso 30 dicembre avrebbe un valore stimato attorno ai 200 milioni di dollari, anche se i dettagli economici ufficiali non sono stati resi pubblici. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, non è ancora chiaro quali diritti specifici siano stati ceduti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Britney Spears ha firmato un contratto da 200 milioni di dollari per cedere i diritti del suo catalogo musicale alla casa editrice Primary Wave

