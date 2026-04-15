Un secolo fa, un generale dell'Aeronautica militare partì da Ciampino a bordo del dirigibile Norge con l’obiettivo di esplorare le regioni artiche. La sua missione attraversò l’Europa e il mar Glaciale Artico, segnando un passo importante nella storia delle esplorazioni polari. Ora, un progetto fotografico raccoglie immagini che collegano il passato di quella spedizione con l’attuale situazione delle terre fredde dell’Alaska.

Da Ciampino verso l'Alaska, attraversando l'Europa e il mar Glaciale Artico. La missione di Umberto Nobile, generale dell'Aeronautica militare, a bordo del dirigibile Norge, compiuta per esplorare le terre fredde a nord del globo, ha compiuto cento anni. Il 10 aprile 1926, infatti, a capo di un equipaggio internazionale, Nobile raggiunse il Polo, dopo un viaggio di 13mila chilometri. Ma cosa sarà cambiato 100 anni dopo? Lo racconta il libro fotografico "The Fight of the Forest: Alaska", del fotografo nominato agli Emmy Enzo Barracco, presentato ieri nelle Sale Storiche di palazzo Aeronautica a Roma. Un evento che chiude la due...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L'Alaska 100 anni dopo, un viaggio fotografico che unisce passato e presente

Notizie correlate

Milan, Allegri come Fonseca: il record che unisce presente e passato rossoneroCon la vittoria della 'Cetilar Arena' contro il Pisa, il Milan ha ottenuto il 23esimo risultato utile consecutivo.

Viaggio nel Mediterraneo tra passato e presente: Cipriani presenta "Mare Nostrum"BRINDISI - Il Circolo della Vela di Brindisi organizza un incontro con Lorenzo Cipriani, che sabato 21 febbraio, alle 18.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L'Alaska 100 anni dopo, un viaggio fotografico che unisce passato e presente; GeoNight 2026: i 100 anni del Norge e di Stradelli; Norge, Cento anni fa partiva da Roma il dirigibile di Umberto Nobile che conquistò il Polo Nord; Italia, 100 anni fa Umberto Nobile si invola da Ciampino con il dirigibile Norge.

L'Alaska 100 anni dopo, un viaggio fotografico che unisce passato e presenteDa Ciampino verso l'Alaska, attraversando l'Europa e il mar Glaciale Artico. La missione di Umberto Nobile, generale dell'Aeronautica militare, a bordo del dirigibile Norge, compiuta per esplorare le ... ansa.it

GeoNight 2026: i 100 anni del Norge e di StradelliDal Polo Nord all'Amazzonia alle antiche rotte dei pastori: alla Società Geografica viaggio tra le scoperte che hanno cambiato il nostro mondo. rainews.it

Le immagini del dirigibile Norge e quelle di Barracco in Alaska ridisegnano il racconto del Nord: dal mito dell’impresa alla responsabilità verso gli ecosistemi fragili. Ce ne parla Daniele Moretti su #SkyInsider - facebook.com facebook

Le immagini del dirigibile Norge e quelle di Barracco in Alaska ridisegnano il racconto del Nord: dal mito dell’impresa alla responsabilità verso gli ecosistemi fragili. Ce ne parla @morettidaniele su #SkyInsider x.com