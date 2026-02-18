Viaggio nel Mediterraneo tra passato e presente | Cipriani presenta Mare Nostrum

Lorenzo Cipriani ha raccontato come il Mediterraneo abbia influenzato la sua vita e il suo lavoro, durante l'incontro organizzato dal Circolo della Vela di Brindisi. La serata si è concentrata sulle sue esperienze di viaggio e sulle storie di mare che ha raccolto nel corso degli anni. Cipriani ha mostrato fotografie di antiche rotte commerciali e ha condiviso aneddoti sulla cultura marinara delle sue esplorazioni. La serata ha attirato molti appassionati di mare e di storia, desiderosi di ascoltare le sue testimonianze di navigazione.

BRINDISI - Il Circolo della Vela di Brindisi organizza un incontro con Lorenzo Cipriani, che sabato 21 febbraio, alle 18.00, presenterà il suo ultimo libro "Mare Nostrum", pubblicato da Giunti editore. L'evento, che si terrà presso la Casa del Turista, fa parte della rassegna letteraria "Libri in crocetta" e sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente del Circolo della Vela, Gaetano Caso, per poi proseguire con un dialogo tra l'autore e Regina Cesta, coordinatrice di eventi culturali. "Mare Nostrum" è un'opera che trasporta il lettore in un viaggio affascinante attraverso le antiche rotte del Mediterraneo, da sempre culla della civiltà.