Il record di Allegri, che avvicina il suo percorso a quello di Fonseca, ha attirato l’attenzione dei tifosi del Milan. Entrambi hanno raggiunto risultati simili nella storia del club, rafforzando un legame tra passato e presente. Allegri ha ormai superato i numeri di Fonseca, consolidando la sua posizione in casa rossonera. La partita contro l’Inter sarà l’occasione per verificare se il tecnico continuerà questa serie positiva. La sfida si avvicina, e tutti aspettano la prossima mossa del Milan.

Con la vittoria della 'Cetilar Arena' contro il Pisa, il Milan ha ottenuto il 23esimo risultato utile consecutivo. L'unica sconfitta dei rossoneri in Serie A è arrivata contro la Cremonese nella 1ª giornata di campionato. Numeri impressionanti che hanno permesso alla squadra di Allegri di giocarsela per i posti più alti della classifica. Il Milan non ha mai perso nel 2026, questo dato rappresenta un primato. Il Diavolo è una delle due squadre senza sconfitte in questo anno solare nei top cinque campionati europei. La statistica prende in considerazione tutte le competizioni. Il club che condivide questo record con la squadra di Allegri, è guidato da una vecchia conoscenza che i tifosi rossoneri si ricorderanno molto bene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri come Fonseca: il record che unisce presente e passato rossonero

