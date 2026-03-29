Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha dichiarato di aver intercettato un missile proveniente da Teheran destinato a Israele. Nello stesso comunicato, le forze iraniane hanno annunciato che prenderanno di mira università israeliane e americane nel Medioriente come rappresaglia per gli attacchi contro due università in Iran. La situazione si mantiene tesa nella regione, con minacce di attacchi futuri.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha annunciato in un comunicato che prenderà di mira le università israeliane e americane nella regione, in rappresaglia per gli attacchi contro due università in Iran. Lo riportano i media di Teheran. I Pasdaran hanno parlato di “obiettivi legittimi” invitando dipendenti, professori e studenti delle università americane della regione a rimanere lontani dalle strutture per proteggere le proprie vite. Ieri, un attacco israeliano ha causato la morte di 3 giornalisti in Libano. Guerra in Iran Inizio diretta: 290326 07:37 Fine diretta: 290326 23:00 07:37 290326 Esercito Israele annuncia morte di un soldato in Libano L’esercito israeliano annuncia su X la morte di un soldato nel sud del Libano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Israele intercetta missile di Teheran. Pasdaran minacciano attacchi a università Usa in Medioriente

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