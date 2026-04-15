La redazione sportiva del New York Times, attraverso la rivista The Athletic, ha pubblicato una classifica dei quindici portieri più performanti a livello mondiale, focalizzandosi su aspetti come la longevità e la continuità di rendimento. Tra i nomi presenti, si sono distinti alcuni che hanno rivoluzionato il ruolo, come quello di un portiere che ha reinventato il gioco coi piedi, ricevendo commenti positivi anche da un ex calciatore di grande rilievo.

Il New York Times (anzi: la sua “redazione” sportiva, The Athletic) ha fatto la classifica dei migliori 15 portieri al mondo, “dando priorità alla longevità e alla costanza ai massimi livelli”. Il più forte di tutti per loro è Courtois. Il secondo è Gigio Donnarumma. Il terzo è Alisson. Manuel Neuer lo mettono nientemeno che fuori dal podio. E allora sempre sullo stesso giornale interviene Philipp Lahm, che scrive un articolo “definitivo” sul portierone del Bayern. Un pezzo che va letto quasi per highlights, una specie di manuale del portiere perfetto. Definirlo enfatico è poco. E dunque, per cominciare: “Neuer intimorisce gli attaccanti, influenza la qualità delle loro conclusioni a rete.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lahm: “Neuer è il portiere perfetto, ha reinventato il gioco coi piedi”

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