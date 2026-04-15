L’agricoltura ripolese al Vinitaly | Puntiamo al mercato mondiale

All'inizio di aprile, i rappresentanti dell’agricoltura di Ripoli sono stati presenti al Vinitaly di Verona. Durante l’evento, il sindaco ha sottolineato l’obiettivo di espandere i mercati internazionali per i prodotti locali, mentre i produttori hanno presentato le loro eccellenze enogastronomiche. La partecipazione ha coinvolto diverse aziende del territorio, con l’intento di promuovere i vini e i prodotti agricoli della zona sul mercato globale.

Trasferta di gusto e sostanza quella di Francesco Pignotti al Vinitaly di Verona. Il sindaco di Bagno a Ripoli ha visitato gli stand di produttori vinicoli del suo territorio presenti alla kermesse veneta, in tutto, tra i diversi giorni della manifestazione, una mezza dozzina di realtà produttive ripolesi che rappresentano un intero comparto di alta qualità e in crescita, espressione di un lavoro radicato nel territorio e sempre più apprezzato anche fuori dai confini nazionali. Soprattutto Pignotti ha avuto la possibilità di presentare progetti strategici legati ad agricoltura, turismo e cultura ai ministeri competenti, con particolare attenzione alla valorizzazione del vino, dell’ olio e del paesaggio locale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’agricoltura ripolese al Vinitaly: "Puntiamo al mercato mondiale" Commissario Ue all'Agricoltura Hansen indossa spilla "Make wine, not war" di Coldiretti al Vinitaly – Il video(Agenzia Vista) Verona, 13 aprile 2026 Make wine, not war", "Fate il vino, non la guerra" è il messaggio di pace al centro del flash mob organizzato... Giorgia Meloni a Vinitaly 2026: "Grazie al settore del vino per la capacità di stare sul mercato"Verona, 14 aprile 2026 – Il settore vitivinicolo “continua a darci enormi soddisfazioni con i suoi 14 miliardi all'anno di fatturato, in continua...