A Vinitaly 2026, la prima ministra ha espresso gratitudine per il settore del vino, sottolineando i risultati raggiunti. Il settore vitivinicolo italiano registra un fatturato annuo di circa 14 miliardi di euro, con un aumento costante delle esportazioni. L'evento si svolge a Verona e si concentra sulle produzioni italiane e sul mercato internazionale del vino. La ministra ha partecipato alla manifestazione per ringraziare gli operatori del settore.

Verona, 14 aprile 2026 – Il settore vitivinicolo “continua a darci enormi soddisfazioni con i suoi 14 miliardi all'anno di fatturato, in continua crescita anche nell'export. Nel vino siamo primi produttori, primi esportatori per quantità, secondi esportatori al mondo per valore ed è un settore che anche lo scorso anno, nonostante i dazi, ha continuato a crescere”. https:www.quotidiano.netvideoin-vistameloni-economia-preoccupa-molto-se-non-riapre-stretto-hormuz-vjbp174g Giorgia Meloni ha trascorso quattro ore al Vinitaly di Verona, stringendo mano ai produttori, scattando selfie con i visitatori e passando in diversi padiglioni, dal Lazio al Trentino, passando per Veneto e Marche.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giorgia Meloni a Vinitaly 2026: "Grazie al settore del vino per la capacità di stare sul mercato"

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"Vai Giorgia, grazie", Meloni accolta al Vinitaly con grida di sostegno e applausi – Il video(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il Vinitaly a Verona.