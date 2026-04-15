L’aggressione di Mario Adinolfi a Filippo Roma stasera a Le Iene

Stasera su Italia 1, nel programma Le Iene condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, sono attesi come ospiti LDA e Aka 7even. La puntata va in onda mercoledì 15 aprile in prima serata e si preannuncia ricca di interviste e contenuti. Nel frattempo, si registra una scena di tensione tra Mario Adinolfi e Filippo Roma, con quest’ultimo coinvolto in un episodio di aggressione durante la trasmissione.

Sono LDA e Aka 7even gli ospiti del nuovo appuntamento de Le Iene, in onda questa sera, mercoledì 15 aprile, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni del 15 aprile 2026. Il caso Adinolfi con Filippo Roma. Le immagini di Filippo Roma preso per i capelli durante un confronto con Mario Adinolfi hanno fatto il giro dei media. Adinolfi sostiene che il programma racconti falsità, utilizzi figuranti nei servizi e che l’inviato sia un pregiudicato. Nel servizio, la risposta alle numerose accuse. Il serial killer di Forlì intervistato da Roberta Rei. Un’esclusiva sul cosiddetto ‘angelo della morte’ di Forlì: nel servizio di Roberta Rei, l’intervista a Luca Spada, il soccorritore della Croce Rossa di 27 anni arrestato nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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