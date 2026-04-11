Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma inviato de Le Iene | Contro di me una campagna diffamatoria

Durante un evento a Prato, il candidato sindaco di un partito ha accusato un giornalista di aver avviato una campagna diffamatoria nei suoi confronti. La discussione si è intensificata quando il candidato ha afferrato il giornalista, inviato di un programma televisivo, per i capelli. La presentazione del programma elettorale si è conclusa con attimi di tensione.

Prato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è conclusa con momenti di forte tensione. L’episodio è avvenuto oggi, sabato 11 aprile, davanti all’Art Hotel Museo. Al termine della conferenza stampa, mentre si trovava sul marciapiede, Adinolfi ha incontrato Filippo Roma, inviato del programma televisivo Le Iene su Italia 1, presente a Prato per realizzare un servizio su di lui. https:www.lanazione.itvideomario-adinolfi-candidato-sindaco-a-prato-aggredisce-inviato-delle-iene-lgxk7sx9 Adinolfi afferra per i capelli l’inviato de Le Iene. Adinolfi ha afferrato Roma per i capelli, trattenendolo per oltre un minuto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le Iene: “Contro di me una campagna diffamatoria” Mario Adinolfi afferra per i capelli Filippo Roma, inviato de Le IenePrato, 11 aprile 2026 – La presentazione del programma elettorale di Mario Adinolfi, candidato sindaco di Prato per il Popolo della Famiglia, si è... Marco Panzarasa estraneo ai fatti di Garlasco, le sue legali intervengono contro la "campagna diffamatoria"Il nome di Marco Panzarasa è ricomparso nelle ultime settimane, quando da un video YouTube è emersa la trascrizione di un’intercettazione tra Rita...