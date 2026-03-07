Ladri a Galliate entrano in casa e tagliano la cassaforte | furto da oltre 20mila euro

A Galliate, dei ladri sono entrati in una abitazione e hanno forzato la cassaforte, portando via numerosi oggetti di valore. L’episodio si è verificato mentre il proprietario era fuori per i suoi impegni quotidiani. Al suo ritorno, ha trovato la casa svaligiata e la cassaforte danneggiata. Il furto ha causato un danno stimato superiore ai 20.000 euro.

Fuori da casa per i soliti impegni, come ogni giorno, e al rientro una brutta sorpresa: la visita dei ladri. L'episodio è successo nei giorni scorsi, giovedì 5 marzo, a Galliate, in una abitazione che si trova in una zona residenziale tranquilla della città. I ladri sono riusciti a "tagliare" la cassaforte con un flessibile e hanno sottratto gli ori e i gioielli all'interno: un bottino di oltre 20mila euro e anche un danno affettivo assai rilevante. "Eravamo fuori casa come ogni giorno per andare a prendere i nipoti, - racconta il padrone di casa - giovedì siamo stati fuori un momento di più, un'oretta e un quarto in tutto, uscendo di casa poco prima delle 16".