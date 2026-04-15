L’addio all’Inter si avvicina, con le cifre già stabilite nei mesi scorsi durante le trattative. La trattativa si è conclusa con un accordo sulle cifre tra le parti coinvolte, che prevedono un’operazione di acquisto e rivendita. Il trasferimento sembra ormai definito, e il giocatore lascerà il club nerazzurro in breve tempo. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli ufficiali.

L’addio all’Inter è sempre più vicino. Il club nerazzurro ha già concordato le cifre dell’operazione nei mesi scorsi, quando la trattativa è andata in porto. All’Inter è stata una comparsa, come si dice in questi casi: una meteora. Appena 3 le presenze, per un totale di soli 26 minuti. In un Monza già retrocesso, dove fu mandato in prestito, ha giocato un po’ di più: 8 gettoni e 445' complessivi. Bocciato da Inzaghi prima e da Chivu poi, bocciato dal club che pure sembrava crederci molto visto l’investimento da 6 milioni più bonus. L’estate scorsa il classe 2003 ha rifiutato più di una destinazioni, San Paolo su tutte, restando altri sei mesi ad Appiano senza avere mai l’occasione di scendere in campo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’addio all’Inter è sempre più vicino, concordate già le cifre: “Acquistare e rivendere”

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