Napoli un attaccante è sempre più vicino all’addio definitivo | le cifre dell’affare

Il club turco ha avanzato un'offerta per l'acquisto definitivo dell’attaccante in prestito dal Napoli. Recentemente, si sono susseguite indiscrezioni riguardo a una trattativa concreta tra le due società, con il Galatasaray disposto a investire una somma significativa per assicurarsi il giocatore. La decisione definitiva sul futuro dell’attaccante dovrebbe essere comunicata a breve.

Il Galatasaray ha deciso di scommettere tutto su Noa Lang. Stando a quanto trapelato, recentemente il club turco ha preso un’importante decisione sul destino dell’attaccante, in prestito dal Napoli. Secondo il giornale sportivo “Voetbal Primeur”, la dirigenza della squadra ha deciso di riscattare il calciatore olandese, una volta terminata la stagione. Il giocatore, classe 1999, giunto dalla città partenopea all’inizio di Gennaio, in men che non si dica è riuscito a farsi spazio nella rosa giallo-rossa; conquistando i cuori dei tifosi e dei tecnici sportivi. Il trasferimento è avvenuto con un prestito di circa 2 milioni di euro e con un’opzione di riscatto che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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