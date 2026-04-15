È stato firmato un accordo che riguarda i commessi stagionali nel settore commerciale. La misura non risolve completamente la carenza di personale, ma rappresenta un aiuto concreto per le attività che devono gestire i picchi di afflusso durante la stagione turistica, in particolare nei negozi situati vicino alle località balneari. La firma è stata accolta come un passo importante per supportare le imprese durante i periodi di maggiore afflusso di clienti.

Non risolve un’emergenza – quella dei commessi che non si trovano – ma certamente offre un bell’aiuto alle attività commerciali, soprattutto quelle che devono affrontare i picchi legati alla stagione turistica, come i negozi che si trovano ai lidi. Che passano da una manciata di presenze a milioni di visitatori – tintarella e sandaloni – nel volgere di poche settimana. Quando suona l’ultima campanella a scuola. E’ questo l’obiettivo dell’accordo territoriale per l’assunzione di lavoratori stagionali nel commercio in provincia di Ferrara. È stato sottoscritto ieri e disciplina l’utilizzo dei contratti a tempo determinato per esigenze stagionali nel settore del commercio e dei servizi nella provincia di Ferrara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’accordo salva-mare. Commercio, c’è la firma: "Ok commessi stagionali"

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