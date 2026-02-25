La firma c’è nasce il Distretto del commercio

La firma ufficiale ha dato il via al Distretto del commercio Est Milano, nato per sostenere le attività locali. La creazione deriva dall’impegno delle amministrazioni comunali di Cassina de’ Pecchi, Vignate, Rodano e Settala, che hanno condiviso l’obiettivo di rafforzare il tessuto commerciale. Con questa firma si apre una nuova fase di collaborazione tra i negozi di queste aree. Ora si attende di vedere i primi risultati concreti di questa iniziativa.

L’iter in corso da tempo, ora c’è la firma: decolla ufficialmente il Distretto del commercio Est Milano, include Cassina de’ Pecchi (capofila), Vignate, Rodano e Settala. Quattro Comuni "alleati" contro la crisi delle vetrine e per il rilancio del commercio di vicinato. Erano presenti per la cerimonia della firma la sindaca di Cassina, Elisa Balconi, con il vicesindaco Marco Beccaria e gli assessori Fabio Varisco, Gaetano Greco ed Egidio Vimercati, oltre al consigliere comunale Domenico De Pascale; il presidente di Confcommercio Gorgonzola Nicolas Rigamonti con il segretario di mandamento Flavio Riboli e Giovanni Del Sorbo di Confcommercio Melzo; in rappresentanza degli altri Comuni aderenti gli assessori Antonio Florio (Rodano), Davide Petralli (Settala) e Roberto Costa (Vignate). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

