Cabina di regia per prevenire il caporalato | accordo tra istituzioni per monitorare i lavoratori stagionali

A Brindisi è stata creata una cabina di regia. Le istituzioni, le forze dell’ordine e le organizzazioni sociali si sono messe insieme per far funzionare il protocollo firmato a gennaio. L’obiettivo è fermare il caporalato e proteggere i lavoratori stagionali.

A Brindisi, nella provincia della Puglia, è stata insediata una cabina di regia per far funzionare il protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso gennaio tra istituzioni locali, forze dell’ordine e organizzazioni sociali, con l’obiettivo di prevenire il caporalato e lo sfruttamento lavorativo. La riunione, tenutasi il 5 febbraio 2026, ha definito le linee operative per l’avvio delle prime attività di formazione e informazione sulle norme in materia, in particolare per i lavoratori stagionali e gli stranieri accolti nei centri di prima e seconda accoglienza. La cabina di regia, nata da un accordo tra Prefettura, Procura della, Regione Puglia, Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, e le istituzioni di riferimento come Inps, Inail, Arpal, Asl, Cgil, Cisl, Fai, confagricoltura, Coldiretti, la comunità africana locale, e altre associazioni, rappresenta un punto di sinergia tra diverse realtà per fronteggiare forme di intermediazione illecita e sfruttamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Brindisi Regia

Questa mattina è stata insediata una cabina di regia a Brindisi per mettere in campo le misure del nuovo protocollo contro il caporalato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Brindisi Regia

Argomenti discussi: PNRR, Cabina di regia su interventi Comuni, Città metropolitane e Province; Maltempo, Schifani insedia cabina di regia: Procedure semplificate per erogazione contributi; PNRR: cabina di regia a Palazzo Chigi; Roma cabina di regia del sistema Italia. La spinta per il Paese.

Insediata in Prefettura la cabina di regia per l’attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione del caporalatoA pochi giorni dalla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dell’intermediazione illeci ... brundisium.net

PNRR: Cabina di regia su interventi Comuni, Città metropolitane e Province(Teleborsa) - Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la Cabina di regia PNRR, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, con la partecipazione dei Mini ... finanza.repubblica.it

CAMPANIA, COMMISSIONI REGIONALI: ECCO I NUOVI PRESIDENTI - Nuova “cabina di regia” al : definiti i vertici delle otto permanenti, un passaggio che ridisegna gli equilibri inte facebook

#BUL: Cabina di regia regionale per un punto sui lavori e risolvere le criticità. Obiettivo: fibra attiva in 195 Comuni entro fine anno. Bene Ronco Scrivia (burocrazia sbloccata). Criticità a Zuccarello, Davagna e La Spezia per nodi tecnici e rapporti con ent x.com