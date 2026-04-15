L’accordo con Israele sospeso e gli attacchi di Trump Fdi e Lega fanno quadrato attorno a Meloni Foti | Vince la premier

Nelle ultime ore, si è assistito alla sospensione dell’accordo con Israele e a dichiarazioni di leader politici statunitensi, insieme a commenti di Fratelli d’Italia e Lega che sostengono la premier. Un rappresentante di un partito ha commentato che le affermazioni della presidente del Consiglio sono chiare e non richiedono ulteriori precisazioni. La situazione politica si muove in un clima di consolidamento tra le forze di governo.

“Mi pare abbia dichiarato perfettamente la presidente del Consiglio e non credo ci sia molto da aggiungere a q quello che ha detto”. Giulio Terzi di Sant’agata, senatore di Fratelli d’Italia, ex ministro della Difesa nel governo Monti, è tra i più strenui sostenitori della vicinanza tra Israele ed Italia. In realtà, ieri al Vinitaly, il presidente del Consiglio italiano ha giustificato la sospensione del rinnovo automatico “in considerazione della situazione attuale”. Cosa è cambiato rispetto a quando l’interruzione di accordi con Israele venivano chiesti da associazioni e partiti di opposizioni? “Lo chieda al Ministro della Difesa, scusi”. Questa la risposta dell’esponente di Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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