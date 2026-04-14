Meloni sospeso il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele
Il governo ha annunciato di aver sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele, citando la situazione attuale come motivo della decisione. La sospensione riguarda l'intero processo di rinnovo, senza indicare altre motivazioni. La misura è stata comunicata ufficialmente e riguarda le relazioni tra i due paesi. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o eventuali sviluppi è stato fornito.
"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona.🔗 Leggi su Lanazione.it
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