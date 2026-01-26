Ultimi posti disponibili per il corso gratuito a Pisa per piastrellisti

Sono ancora disponibili gli ultimi posti per il corso gratuito di piastrellista a Pisa. Questa professione, richiesta dal mercato del lavoro, offre opportunità di crescita e stabilità. L’opportunità di formazione è completamente gratuita e rivolta a chi desidera acquisire competenze nel settore. Non perdere questa occasione di aggiornarti e migliorare le tue prospettive professionali.

Una professione sempre ricercata dal mercato del lavoro, e un'occasione formativa completamente gratuita. Formedil Pisa Ente Scuola Edile e CPT, capofila di un ATI con Pegaso Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale, Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale e MC costruzioni srl, comunica che sono disponibili gli ultimi posti per il percorso formativo per diventare piastrellista. In un momento di crescita del settore delle costruzioni, questo corso rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca un mestiere solido. Si tratta di un percorso formativo che normalmente richiederebbe investimenti significativi in materiali, attrezzature specializzate e strutture laboratoriali e che oggi è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su ultimi posti

Dopo l’esame finale, riparte il corso Tutor per l’industria digitale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su ultimi posti

Argomenti discussi: Aggiornamento Tecnico per il Farmacista Preparatore: ultimi posti disponibili; Farmacisti preparatori, ultimi posti disponibili per l’aggiornamento tecnico a Milano; Medicina, assegnati tutti i posti disponibili per il 2026 (anche a Tirana); Workshop di fiori secchi a Carmagnola, ultimi posti disponibili.

Ultimi posti disponibili per il corso gratuito a Pisa per piastrellistiIl corso della durata di 920 ore (tra aula, laboratorio e stage) si svolgerà da febbraio a settembre 2026. Una figura professionale versatile, capace di lavorare sia su nuove costruzioni che su ... pisatoday.it

Farmacisti preparatori, ultimi posti disponibili per l’aggiornamento tecnico a MilanoSifap ha organizzato quattro giornate teorico-pratiche in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. Posti disponibili per le sessioni di febbraio. farmaciavirtuale.it

BARCHE STORICHE, ULTIMI POSTI PER L’ISCRIZIONE ALL’11° CONVEGNO “TRA LEGNO E ACQUA” SUL LAGO MAGGIORE, SABATO 31 GENNAIO 2026 Link per l’iscrizione online al Convegno (obbligatoria): https://www.officinedellacqua.eu/eventi/ Il PR - facebook.com facebook