Ultimi posti disponibili | corso gratuito a Pisa per piastrellisti

A Pisa parte un corso gratuito per piastrellisti. Sono ancora disponibili gli ultimi posti, e l’opportunità può interessare chi cerca una formazione senza spendere. Il settore della posa delle piastrelle resta solido, e questa iniziativa mira a preparare nuovi professionisti.

Pisa, 28 gennaio 2026 – Un mestiere intramontabile, una professione sempre ricercata dal mercato del lavoro, e un'occasione formativa completamente gratuita. Formedil Pisa Ente Scuola Edile e CPT, capofila di un ATI con Pegaso Lavoro Soc. Coop. Impresa Sociale, Soc. Coop. Aforisma Impresa Sociale e MC costruzioni srl, comunica che sono disponibili gli ultimi posti per il percorso formativo per diventare piastrellista. In un momento di crescita del settore delle costruzioni, questo corso rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca un mestiere solido. Si tratta di un percorso formativo che normalmente richiederebbe investimenti significativi in materiali, attrezzature specializzate e strutture laboratoriali e che oggi è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell'ambito di Giovanisì (www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sono ancora disponibili gli ultimi posti per il corso gratuito di piastrellista a Pisa.

