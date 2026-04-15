L' abbraccio tra Meloni e Zelensky all' arrivo del Presidente ucraino a Palazzo Chigi – Il video

Il 15 aprile 2026, a Roma, la Presidente del Consiglio ha ricevuto il Presidente dell'Ucraina a Palazzo Chigi. All'incontro, i due leader si sono salutati con un abbraccio all’arrivo del presidente ucraino. Il video dell’evento mostra il momento dello scambio di saluti tra i due. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato diffuso riguardo ai contenuti della visita o alle eventuali discussioni in agenda.

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. All'arrivo di Zelensky i due si sono abbracciati. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ilaria Salis, l’Ungheria chiude il processo a carico dell’eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» – Il video Sorpresa: Schlein solidarizza con Meloni dopo l’attacco di Trump. «Nessun capo di Stato può permettersi di minacciare» – Il video La scelta di Meloni, a gamba tesa sul conflitto nel Golfo: «Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele» – I video «Pensavo che il senso fosse chiaro.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Meloni riceve a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Zelensky – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky,... Ucraina, l'abbraccio di Meloni a Zelensky al suo arrivo a Palazzo ChigiCaloroso abbraccio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Palazzo Chigi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La premier Meloni riceve la Polizia di Stato per il 174°anniversario; Meloni, distacco soft da Trump: così la premier cambia strategia. La mossa di andare alle Camere; Da Mattarella al Papa, l’abbraccio agli olimpionici bresciani; La marcia dei bambini per chiedere la pace nel Napoletano. L'abbraccio tra Meloni e Zelensky all'arrivo del Presidente ucraino a Palazzo Chigi(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a ... notizie.tiscali.it Ucraina, l'abbraccio di Meloni a Zelensky al suo arrivo a Palazzo ChigiCaloroso abbraccio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Palazzo Chigi. I due hanno poi posato per le foto di rito all'esterno e all'in ... repubblica.it Zelensky arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con Meloni facebook Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky a Palazzo Chigi da Meloni, poi vedrà Mattarella x.com