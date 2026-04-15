Diete divisive, rapporti familiari solidissimi e un pizzico di cronaca sentimentale: nella nuova puntata de La Volta Buona c’è un po’ di tutto. Caterina Balivo guida il pomeriggio di mercoledì 15 aprile lasciando spazio sia al racconto che all’intrattenimento. A spiccare fin da subito è Iva Zanicchi, che regala uno dei momenti più vivaci della puntata ironizzando sui problemi tecnici avuti in collegamento. Accanto a lei, spazio al racconto intimo e complice di Marco e Marianna Morandi e ad Antonella Fiordelisi, che dice la sua su Francesco Chiofalo. Le nostre pagelle. Iva Zanicchi, un amore gusto pasta (9). Iva Zanicchi apre la puntata con il vero spirito del bello della diretta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 15 aprile: Iva Zanicchi, un amore gusto pasta (9), Antonella Fiordelisi, la verità su Francesco Chiofalo (7)

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Il successo di Caterina Balivo non arriva solo da quello che fa, da "La volta buona" o "Canzonissima" dove è uno dei giudici di Milly Carlucci. Arriva dalle sue origini - facebook.com facebook