Questa sera a La Volta Buona si è parlato di gossip e attualità. Caterina Balivo ha accolto gli ospiti, tra cui Antonella Fiordelisi, che ha ricevuto un 8 per il suo amore, e Samantha De Grenet, che si è lasciata andare a una rivelazione e ha ottenuto un 7. In studio si è discusso anche di dieta e di come le persone affrontano le sfide quotidiane.

Nuovo appuntamento con La Volta Buona. Nel salotto di Caterina Balivo, ospiti e opinionisti si confrontano come di consueto su gossip e attualità, con un occhio particolare alla dieta. Al centro della puntata del 4 febbraio c’è infatti l’alimentazione, con i consigli degli esperti e la testimonianza di Nello Iorio. Ma non sono mancati racconti e aneddoti di Samantha De Grenet, Antonella Fiordelisi e Antonio Giuliani. Diete? Meglio i rimedi della nonna. Voto 8.. Non solo diete originali, ma anche gli antichi consigli della nonna potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati per la linea. Il professor Ciro Vestita parla a tal proposito delle proprietà terapeutiche di erbe e verdure, in grado di attenuare la sensazione di fame e gonfiore: carciofi, salvia, finocchio e cavolo romano non possono assolutamente mancare sulle tavole di chi vuole mantenere la linea. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 4 febbraio: l’amore di Antonella Fiordelisi (8) la rivelazione di Samantha De Grenet (7)

Approfondimenti su La Volta Buona

Ultime notizie su La Volta Buona

