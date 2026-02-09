La Volta Buona le pagelle del 9 febbraio | Iva Zanicchi Show 4 terroni e terronia 0

La puntata del 9 febbraio 2026 di La Volta Buona si concentra sulle icone della musica. La conduttrice ha aperto la programma con diversi ospiti già seduti sul divano, prima di dare il benvenuto a Iva Zanicchi in modo speciale. La cantante ha ricevuto una standing ovation e ha poi partecipato con entusiasmo alla trasmissione, che si è concentrata sui grandi successi e le storie di artisti famosi.

Il tema della puntata del 9 febbraio 2026 de La Volta Buona è: icone della musica. Svariati ospiti presenti sul divano fin da subito e poi entrata d’onore per Iva Zanicchi. In questo pomeriggio, Caterina Balivo ci ha condotti in un’analisi della carriera dell’artista. Iva Zanicchi si racconta, ancora. Voto: 5. Se esiste un limite alle volte in cui un’artista può raccontare la propria storia, Iva Zanicchi non ne ha idea. Qualcosa di diverso però a La Volta Buona c’è e si tratta della canzone scelta per la sua introduzione. Tutti erano pronti a sentire quelle quattro parole ormai temute (prendi-questa-mano-zingara), e invece ecco il colpo a sorpresa con Ciao cara, come stai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 9 febbraio: Iva Zanicchi Show (4), terroni e terronia (0) Approfondimenti su La Volta Buona La Volta Buona, le pagelle del 6 febbraio: le grandi inchieste (4), Lorena Ramiro e Can Yaman (8) La puntata del 6 febbraio de La Volta Buona si concentra su come affrontare l’età che avanza. La Volta Buona, le pagelle del 2 febbraio: Balivo in lacrime per l’addio (9), annuncio su Sanremo (8) Dopo il Tg1, Caterina Balivo si è congedata con le lacrime, lasciando i telespettatori col fiato sospeso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su La Volta Buona Argomenti discussi: La Volta Buona, le pagelle del 4 febbraio: l’amore di Antonella Fiordelisi (8) la rivelazione di Samantha De Grenet (7); La Volta Buona, ospiti e anticipazioni del 2-6 febbraio: da Carolina Crescentini a Nikita Perotti. Verso Sanremo con Johnson Righeira; Mi chiamavano peppa pig, lo sfogo di Chiara Cainelli a La volta buona; La Volta Buona con Caterina Balivo. La Volta Buona, le pagelle del 9 febbraio: Iva Zanicchi Show (4), terroni e terronia (0)Caterina Balivo ha ospitato Iva Zanicchi, lasciandole forse fin troppa carta bianca: ecco il risultato della (quasi) autogestione ... dilei.it Iva Zanicchi sconvolge il pubblico dopo la morte del marito: L'ho visto seduto al tavolo, Balivo senza paroleIva Zanicchi si racconta a La volta buona, tra ricordi dolorosi e ricordi pieni d'amore, svela in diretta dettagli segreti sulla sua vita privata. libero.it LA VOLTA BUONA - Ecco gli Ospiti della settimana dal 9 al 13 febbraio 2026. Link in bio > #programmitv / #entertainment #rai #raiplay #mediaset #lifestyle #fashion #discoveryplus #foodnetwork #realtime #reality #formattv #direttatv #sky #now #recensione # facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.