Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni perché mi ha dato una testata L’accusa sull’omicidio a Massa

Un ragazzo di 17 anni, noto come promessa nel mondo della boxe, è stato fermato in relazione all’omicidio di Giacomo Bongiorni avvenuto in piazza a Massa. Secondo le sue dichiarazioni, avrebbe colpito con un pugno Bongiorni dopo che quest’ultimo gli aveva dato una testata al naso. La polizia ha eseguito i controlli e ha proceduto con il fermo, mentre le indagini proseguono per chiarire l’accaduto.

È una promessa della boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni in piazza a Massa. Il ragazzo ha detto di aver reagito con un pugno a una testata al naso proprio da parte della vittima. Il suo racconto fatto domenica scorsa, durante l’interrogatorio con gli inquirenti, sarebbe sostanzialmente analogo a quello fatto da Alexandru Miron, 23 anni, uno dei due maggiorenni attualmente in carcere. Sulla stessa linea anche i genitori degli altri fermati, convinti che i propri figli si siano difesi da un’aggressione di Bongiorni e del cognato Gabriele Tognocchi la sera dell’11 aprile davanti al kebab di piazza Palma. «Da quello che...🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “Mi ha dato una testata”, il 17enne fermato per l’omicidio di Massa prova a difendersi. Il cognato della vittima: “Era in ginocchio e gli hanno spezzato il collo” Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagatiCi sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza... Giacomo Bongiorni, chi era il 47enne ucciso a Massa: i due figli, la fidanzata con cui doveva sposarsi a luglio, Francesca Fialdini era una compagna di classe - facebook.com facebook Cinque persone sono indagate per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Massa. Solo l'ultimo caso di violenza con giovani coinvolti x.com