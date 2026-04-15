Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il teatro civile torna a interpellare la coscienza della Capitale con una produzione che scava nelle pieghe più oscure della storia recente italiana. Sul palco dello Spazio Diamante, il Collettivo Teatro Immagine presenta un’opera che non si limita alla narrazione dei fatti, ma cerca di restituire la temperatura emotiva e politica di un’epoca segnata da tensioni altissime e segreti di Stato. La rappresentazione si muove lungo il sottile confine che separa la verità storica dalla sua ricostituzione drammaturgica, offrendo al pubblico uno specchio su cui riflettere circa le dinamiche del potere e della giustizia.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La verità in un ring: a Spazio Diamante la morte dell’anarchico

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Jonis Bascir in "Beige" allo Spazio Diamante ift.tt/P6W5CpM x.com

SPAZIO DIAMANTE (sala black) 8 – 11 aprile 2026 Spazio Diamante @spaziodiamanteroma SiSi communication @sisi_communication SOTTERRANEO: SARA BONAVENTURA | CLAUDIO CIRRI | LORENZA GUERRINI | DANIELE PENNATI | GIULIO SANT - facebook.com facebook