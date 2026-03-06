Confini | un amore oltre la guerra allo Spazio Diamante

Dal 6 all’8 marzo allo Spazio Diamante, nella Sala White di Roma, sarà in scena lo spettacolo teatrale “Confini” di Nimrod Danishman. La rappresentazione affronta il tema dei confini, portando il pubblico in un viaggio che supera le barriere fisiche e simboliche. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e coinvolge attori e registi italiani e internazionali.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Confini di Nimrod Danishman.. Dove e Quando: Spazio Diamante, Sala White, a Roma dal 6 all'8 marzo.. Perché: Una riflessione potente e contemporanea su come l'amore possa sopravvivere, o scontrarsi, con le barriere geografiche e politiche.. Il teatro ha da sempre il compito di agire come uno specchio della società, riflettendo le sue fratture, i suoi dolori e le sue rarissime, preziose speranze. È esattamente ciò che accade in Confini, l'opera di Nimrod Danishman che arriva allo Spazio Diamante per un breve ma intenso trittico di repliche romane. Al centro della narrazione c'è una storia che parla la lingua della nostra epoca: quella di due ragazzi, Boaz e George, che si conoscono attraverso l'interfaccia asettica e promettente di un'applicazione di incontri, Grindr.