La denuncia a Spazio Diamante

Dal 10 al 12 aprile, lo Spazio Diamante ospita lo spettacolo “La denuncia”, scritto e diretto da Ivan Cotroneo e interpretato da Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra. La produzione teatrale si concentra su temi come il consenso, il rispetto, la manipolazione e il ricatto emotivo, offrendo un’analisi delle dinamiche di potere e delle modalità di controllo nelle relazioni interpersonali. La rappresentazione mira a sensibilizzare il pubblico su questi aspetti, attraverso un racconto che si svolge sul palcoscenico.

La denuncia è lo spettacolo che arriva allo Spazio Diamante dal 10 al 12 aprile. Con Marta Pizzigallo e Elisabetta Mirra, scritto e diretto da Ivan Cotroneo, “La denuncia” affronta i temi del consenso, del rispetto, della manipolazione, del ricatto emotivo che possono nascondersi dietro un. 🔗 Leggi su Romatoday.it La Denuncia di Ivan Cotroneo allo Spazio DiamanteCosa: Messa in scena dello spettacolo teatrale La Denuncia, un testo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, che vede protagoniste le attrici Marta... Leggi anche: Confini: un amore oltre la guerra allo Spazio Diamante Tensions raciales aux USA : l'impossible réconciliation