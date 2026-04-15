La ' veglia' di Foggia in ricordo di Dino il 42enne amato da tutti e ucciso senza un perchè
A Foggia si è svolta una veglia in memoria di Dino, un uomo di 42 anni noto come personal trainer e volontario. La sera di lunedì 13 aprile, in via Caracciolo, è stato ucciso senza che siano state rese note le ragioni dell'aggressione. Durante l'evento, amici e familiari si sono riuniti tra lacrime e abbracci per ricordare la vittima.
Lacrime e abbracci di sostegno, dolore e rabbia per l'omicidio di Annibale ‘Dino’ Carta, il personal trainer e volontario in parrocchia assassinato la sera di lunedì 13 aprile, in via Caracciolo, a Foggia.Video: Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via CaraccioloIeri sera.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Omicidio“Dino” Carta: colpito alle spalle con 4 colpi, il giallo del movente ‘Era amato da tutti’L’agguato sotto casa: colpi esplosi a distanza ravvicinata Un’esecuzione fredda, quasi militare, consumata a pochi metri da casa.
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