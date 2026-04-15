La ' veglia' di Foggia in ricordo di Dino il 42enne amato da tutti e ucciso senza un perchè

A Foggia si è svolta una veglia in memoria di Dino, un uomo di 42 anni noto come personal trainer e volontario. La sera di lunedì 13 aprile, in via Caracciolo, è stato ucciso senza che siano state rese note le ragioni dell'aggressione. Durante l'evento, amici e familiari si sono riuniti tra lacrime e abbracci per ricordare la vittima.