Foggia 42enne incensurato ucciso a colpi di pistola in strada

A Foggia, un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava in strada. Secondo le prime ricostruzioni, sono stati esplosi almeno quattro colpi, probabilmente con una pistola di piccolo calibro, che hanno raggiunto e ucciso la vittima. La persona deceduta era nota come istruttore di fitness e persona trainer molto conosciuta in città. Al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o motivi dell’accaduto.

Tragedia aFoggia. Nella tarda sera di ieri, lunedì 13 aprile,un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuocoin via Caracciolo, a due passi dallo stadio Zaccheria, nella zona semicentrale della città. L’agguato si è consumato in strada, incircostanze ancora tutte da chiarire. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso della vittima. Sul caso indagano i carabinieri. Sono stati almenoquattro i colpi di arma da fuoco, molto probabilmente una pistola di piccolo calibro, che hanno raggiunto e uccisoAnnibale Carta, detto Dino, persona trainer e istruttore di fitness molto conosciuto in città.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Foggia, 42enne incensurato ucciso a colpi di pistola in strada Leggi anche: Foggia, personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola sotto casa | Era da poco diventato papà Giallo a Foggia, personal trainer ucciso per strada a colpi di pistola(Adnkronos) – Omicidio choc a Foggia, dove Annibale Carta, 42 anni, personal trainer e istruttore di fitness, è stato ucciso ieri in tarda serata nel... Foggia, Alessandro Moretti freddato da almeno 7 colpi di pistola: il timore di una guerra di mafia